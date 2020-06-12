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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : بن بريك يعترف بمقتل 100 فرد ... بعد اعلان الجيش الوطني بمحاصرة اخر واهم معسكر مليشيات الضالع ويافع في هذة المحافظة !

كشفت مصادر عسكرية عن محاصرة قوات الجيش الوطني آخر معسكرات مليشيات الضالع ويافع في باتيس بمحافظة ابين جنوب البلاد.

وقالت مصادر محلية إن أصوات الاشتباكات تسمع في جميع أنحاء زنجبار وباتجاه الطرية والدرجاج والشيخ سالم.

جديد اب برس

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وأضافت المصادر، أن مستوصف زنجبار مليء بالجثث والمصابين التابعين لمليشيات الضالع ويافع، مشيرة إلى أن الأخيرة أغلقت المستشفى في وجه المواطنين وخصصت الاستقبال لقتلاها ومصابيها.

إلى ذلك، اعترف نائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، هاني بن بريك، اعترف بمقتل اكثر من ١٠٠ عنصر من مليشيات الضالع ويافع.



وتشهد جبهات محافظة أبين جنوبي البلاد، معارك محتدمة بين القوات الحكومية المعترف بها دولياً من جهة ومليشيات الضالع ويافع من جهة أخرى بعد رفض الأخيرة تنفيذ اتفاق الرياض.