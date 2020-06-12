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عدن - ياسمين التهامي - الجوباني " نطمنكم الامور تحت السيطرة في شبوة !

بعث وزير النقل المستقيل المهندس صالح الجبواني رسائل تطمينية من داخل عاصمة محافظة شبوة، بأن الأمور في المحافظة تحت السيطرة.

جديد اب برس

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وقال الجبواني في تغدرية له، :"من عاصمة شبوه الأبية عتق نطمئن جماهير شعبنا اليمني ونؤكد للجميع أن الأمور تحت السيطرة في كل المديريات وقيادة المحافظة تبذل جهود كبيره في إعادة الأمور لطبيعتها".

وأكد الجبواني أن :"شبوة ترفض المشروع المناطقي العنصري ولن تقبل به. ومن عتق ندعوا المغرر بهم للعودة لحضن الدولة التي تشكل شبوة ركنها الحصين".