شكرا لقرائتكم خبر عن الجوباني " نطمنكم الامور تحت السيطرة في شبوة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الجوباني " نطمنكم الامور تحت السيطرة في شبوة !
بعث وزير النقل المستقيل المهندس صالح الجبواني رسائل تطمينية من داخل عاصمة محافظة شبوة، بأن الأمور في المحافظة تحت السيطرة.
جديد اب برس
وقال الجبواني في تغدرية له، :"من عاصمة شبوه الأبية عتق نطمئن جماهير شعبنا اليمني ونؤكد للجميع أن الأمور تحت السيطرة في كل المديريات وقيادة المحافظة تبذل جهود كبيره في إعادة الأمور لطبيعتها".
وأكد الجبواني أن :"شبوة ترفض المشروع المناطقي العنصري ولن تقبل به. ومن عتق ندعوا المغرر بهم للعودة لحضن الدولة التي تشكل شبوة ركنها الحصين".
كانت هذه تفاصيل خبر الجوباني " نطمنكم الامور تحت السيطرة في شبوة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.