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عدن - ياسمين التهامي - عــاجل : حدث عسكري سريع ومباغت للعميد "طارق عفاش" احدث تغير لم يتوقعة الجميع !

قالت مصادر عسكرية في القوات الموالية لحكومة هادي انها اسرت العشرات من المقاتلين المنضويين في قوات طارق صالح خلال معارك ، الخميس ، بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وذكرت المصادر ان القوات الموالية لحكومة هادي اسرت 90 مقاتلا معظمهم من قوات طارق صالح التي قدمت من الساحل الغربي لمساندة قوات الانتقالي في أبين .

جديد اب برس

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وكان طارق صالح قد نفى في وقت سابق الاتهامات التي توجه له بالمشاركة في جبهة الساحل الغربي، لكن المصادر تؤكد أن المقاتلين الأسرى أكدوا أنهم تلقوا توجيهاتهم من قيادة ما يسمى بالمقاومة الوطنية.

ودارت خلال الساعات الماضية اعنف المعارك بين القوات الموالية لحكومة هادي و قوات الانتقالي وحلفائه المدعومين من الإمارات , وخلفت عشرات القتلى من الجانبين.

وتشير المعلومات الى ان قوات تحالف الانتقالي حققت تقدما محدودا شرقي مدينة زنجبار بعد معارك دامية .

وقالت لجنة وساطة محلية ان هناك عشرات الجثث متناثرة في الصحاري شرقي زنجبار وناشدت الصليب الاحمر التدخل لانتشالها .