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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على الفاكهة اليمنية رخيصة الثمن تقوي مناعة جسمك وتحميك من الاصابة بضغط الدم والجلطات الدماغية والنوبات القلبية !

أشارت دراسة أجريت في وقت سابق إلى أن البقع التي تظهر على قشر الموز ليست نوعاً من العفن بل دلالة على النضوج فقط، ولإن الكثيرين غير مدركين هذا الأمر فيقومون برميها.

فتلك البقع تحتوي على مادة تحارب السرطان وتحد من نمو خلايا غريبة في الجسم البشري. ولهذا نصح الخبراء بتناول الموز الذي تظهر على قشرته البقع السوداء لأن هذا يمكن أن يمنع تطور الخلايا الخبيثة.

من فوائد تناول الموز الأسود ا:

جديد اب برس

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- ضبط ضغط الدم والحماية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية

- وزيادة مستوى الطاقة في الجسم من خلال تزويده بالكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن

- تقوية العضلات بفضل احتوائه على البوتاسيوم.

- تخفيف حرقة المعدة

-الحد من الاكتئاب والقلق والتوتر

- منع تلف الخلايا إوتعزيز المناعة وتحسين عمل الجهاز الهضمي.