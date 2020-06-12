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عدن - ياسمين التهامي - عــاجل : عيدروس الزبيدي يباغت السعودية والشرعية بشروط تعجيزية جديدة .. تفاصيل !

أكد رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس قاسم الزُبيدي،الخميس، إن رؤية المجلس، تتمثل في تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الانتقالي والشرعية اليمنية بموجب اتفاق الرياض وبشكل عاجل.

وأضاف الزُبيدي، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، مسؤولين من بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية، على رأسهم نائب السفير يان كروسر، أن "تتولى الحكومة الجديدة مهام معالجة الملفات، التي تمس حياة المواطنين وكذلك متابعة تنفيذ أية اتفاقات أخرى".

جديد اب برس

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وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، "دعم عملية السلام الشاملة، التي ترعاها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص مارتن غريفيث، واستعداد المجلس للمشاركة في العملية بشكل فاعل" .

من جانبه، قال نائب السفير الألماني إن "بلاده ترحب بأي حلول تتم عبر الوسائل السلمية"، مثمناً "موقف المجلس المتمثل في رغبته بالحوار والسلام".

وأكد كروسر "دعم بلاده الجهود الإنسانية واتفاق الرياض"، مشدداً على "ضرورة إيجاد حل عاجل لكافة الملفات العالقة".