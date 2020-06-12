شكرا لقرائتكم خبر عن تابع تحذير الخبراء اليوم من الكارثة الحقيقية بعد انهيار الريال اليمني امام العملات السعودية والاجنبية .. شاهد سعر الصرف في صنعاء وعدن اليوم 2020/6/12 م ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تابع تحذير الخبراء اليوم من الكارثة الحقيقية بعد انهيار الريال اليمني امام العملات السعودية والاجنبية .. شاهد سعر الصرف في صنعاء وعدن اليوم 2020/6/12 م !

واصل سعر صرف الريال في افتتاح تداولات اليوم الجمعه التدهور أمام الدولار الأمريكي، بينما استقر أمام العملات العربية.

وحذر خبراء اقتصاديون من انهيار متسارع للعملة الوطنية في ظل غياب الحلول من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليآ

وقيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية. جديد اب برس Advertisements ​

وقال الخبير الاقتصادي، صادق المشدلي إن انهيار العملة سيؤدي إلى "كارثة" حقيقية تضاف الى كاثة الحرب

والتي ستؤدي إ شلل تام الحياة العامة وزادة معدلات الفقر والبطالة.

ودعا المشدلي قيادة التحالف العربي إ المسارعة في رفد البنك المركزي بوديعة أخرى تضمن استقرار سعر صرف العملة أسعار صرف الريال في العاصمة عدن الرمز العملة شراء بيع USD دولار أمريكي 732 737 AED درهم إماراتي 193.5 194.5 SAR ريال سعودي 192.5 193.5 أسعار صرف الريال في حضرموت الرمز العملة شراء بيع USD دولار أمريكي 718 721 AED درهم إماراتي 190 191 SAR ريال سعودي 189 190 أسعار صرف الريال في صنعاء الرمز العملة شراء بيع USD دولار أمريكي 613 617 AED درهم إماراتي 162 163 SAR ريال سعودي 161.5 162

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تابع تحذير الخبراء اليوم من الكارثة الحقيقية بعد انهيار الريال اليمني امام العملات السعودية والاجنبية .. شاهد سعر الصرف في صنعاء وعدن اليوم 2020/6/12 م ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.