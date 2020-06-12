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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: انخفاض سعر الدرهم الاماراتي وارتفاع الريال السعودي والدولار يصل الى هذا السعر( اسعار الصرف اليوم الجمعة 12 يونيو مباشرة من محلات الصرافة )

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