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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: جواس يقلب الطاولة على راس الرئيس هادي في جبهة ابين المشتعلة وينقلب على الشرعية ويحرك 9 الوبة عسكرية لانقاذ الانتقالي من هزيمة ساحقة

كشف القائد العسكري بمحور العند مراد الردفاني، عن وقوف المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، وراء تمرد قائد المحور اللواء ثابت مثنى جواس، وعن إسناد الانتقالي له مهمة قيادة المعركة في محافظة أبين والتخلي عن شرفه العسكري . وأكد الردفاني ، أن هناك ضغوطاً مورست على قائد محور وقاعدة العند الجوية اللواء ثابت مثنى جواس من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي - المدعوم إماراتياً - لإشراك ألوية عسكرية محسوبة على الحكومة في المعركة إلى جانب قوات "الانتقالي" في أبين . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: لواء العاصفة التابع للمجلس الانتقالي يباغت الجميع ويختطف الميسري من داخل سكنه..شاهد الصورة المزرية للميسري بعد اختطافه ( صورة ) عاجل: صيد ثمين بيد قوات هادي بينها 3 دبابات إماراتية و6 اطقم بسلاحها..والمجلس الانتقالي ينكس العلم الانفصالي بعد تلقيه خبر كارثي من وادي سلا ( صورة ) عاجل: عيدورس الزبيدي يرفع راية التحدي في وجه السعودية والشرعية ويباغت الجميع بشروط تعجيزية جديدة..شاهد ماهي مطالب الزبيدي وشروطه الجديدة عاجل:قناة الاخبارية السعودية تقطع كل برامجها وتعلن خبر غير سار اثار مخاوف المغتربين والسعوديين..شاهد بالفيدو حقيقة ماحدث ( فيديو )

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