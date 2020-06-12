شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يعزي في وفاة القاضي محمد الشغدري رئيس محكمة الاموال العامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020 تعز - الخليج 365

Advertisements بعث محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ،برقية عزاء ومواساة للقاضي وفاء الدهبلي زوجة رئيس محكمة الاموال العامة بتعز القاضي محمد الشغدري رحمة الله تغشاه، ولجميع ابناء واسرة الفقيد القاضي محمد الشغدري الذي وافاه الاجل. وأعرب المحافظ شمسان في تعزيته، عن بالغ مواساته لزوجة وابناء الفقيد ولجميع آل الشغدري ولكافة قيادة واعضاء منتسبي السلطة القضائية ، سائلاً من الله العلي القدير أن يتغمد القاضي الشغدري بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. أ. نبيل شمسان محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي

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