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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على الشرط الجديد الذي طرحته المملكه العربيه السعوديه للحصول على الإقامة والدخول الى اراضيها

من المتوقع أن يقر مجلس الشورى السعودي شرطًا جديدًا للعمالة المنزلية للراغبين في الحصول على الإقامة .

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ومن المقرر أن يصوت مجلس الشورى في جلسته المقررعقدها الإثنين القادم، على توصية تلزم الجهات المعنية بإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن طلبات الحصول على الإقامة.

ويأتي التصويت في سياق مناقشة المجلس التي خلصت إليها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الشورى والتي تستهدف إلزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراج “الفحص النفسي”، كمتطلب أساسي ،مع الفحص الطبي، قبل استقدام العمالة المنزلية والمتعاملة مع الأطفال مصحوباً بشهادة تثبت خلو سجلهم من السوابق الإجرامية.

وصاغت اللجنة التوصية ليصبح نصها “التنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة”.