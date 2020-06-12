شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتفل ليفربول بالبريميرليج في موقف سيارات؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن فريق ليفربول قد يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في "موقف سيارات".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول سيتوج رسميًا بلقب البريميرليج، إذا فاز على إيفرتون في المباراة المقبلة، بشرط خسارة مانشستر سيتي أمام آرسنال. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأشارت إلى أنه من الصعب الاحتفال بلقب البريميرليج في غرف ملابس ملعب جوديسون بارك (معقل إيفرتون)، بسبب ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين اللاعبين.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الاحتفال قد يتم في مبنى مؤقت بموقف السيارات "جراج" الخاص بملعب إيفرتون.

يذكر أنه في حالة فوز ليفربول باللقب، فإنه سيكون الأول له منذ انطلاق البريميرليج في 1992، والتتويج الأول للريدز في الدوري الإنجليزي منذ 30 عامًا.

