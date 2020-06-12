شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : دولة عربية تزلزل العالم وتعلن حصولها على علاج فعال يقضي على فيروس "كورونا" خلال دقائق فقط.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبد الغفار، عن مكونات العقار الجديد الذي حصلت مصر على عينات منه لمواجهة فيروس كورونا من اليابان.

وأشار الوزير في تصريحات مساء أمس، إلى أن الوزارة استطاعت التواصل مع المصنع المسؤول عن تصنيع دواء “أفيجان” في اليابان، الذي أثبت نجاحات كبيرة على عينة مرضى فيروس كورونا، وكان ذلك منذ أكثر من شهر، مؤكدا أن “مصر تدخل في عملية بحثية مع اليابان، وهم يقدرون جيدا مثل هذا الدور”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأكد الوزير أن عقار “أفيجان” عبارة عن دواء ضد الفيروس، ويستخدم منذ فترة طويلة، ويؤثر على عملية انقسام الفيروس، ويختلف عن دواء الهيدروكسي كلوروكين، الذي يستخدم ضد الملاريا والأمراض الروماتيزمية، لافتا إلى أن هناك بروتوكولات علاجية عديدة يتم استخدامها، ودراسة تأثيرها على فيروس كورونا المستجد.

دواء فعال يقضي على فيروس كورونا

وأكد الوزير أن عينات دواء “أفيجان” وصلت مصر منذ حوالى شهر تقريبا، وهناك تكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمتابعة اليومية والتصنيع بالتعاون مع الجانب الصيني، الذي يصنع المادة الخام، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجانب الياباني، لتصنيع كمية تكفي، من خلال أحد مصانع الأدوية في مدينة العاشر من رمضان.

وفي وقت سابق، أعلن وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار، أن مصر تسعى إلى تصنيع المادة الخام لهذا الدواء الذي حقق نجاحا جيدا حتى الآن، وفي حال نجاح التجارب السريرية التي تجرى على هذا الدواء، ستبدأ مصر على الفور في إنتاجه مباشرة في مصانع الدواء المصرية.