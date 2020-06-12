شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : من أجل الحرية.. العمري يطالب بطرد الإخوان من اليمن وليبيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب الخبير الأمني السعودي اللواء ركن الدكتور زايد العمري، اليوم الجمعة، بطرد جماعة الإخوان الإرهابية من اليمن وليبيا. وكتب عبر تغريدة له على "تويتر" رصدها " المشهد العربي":" اطردوا الإخوان وأمراء الحروب من اليمن وليبيا لكي تتنفسوا الحرية ". شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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