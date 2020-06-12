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عدن - ياسمين التهامي - عاجل:الجوازات ومكتب العمل السعودي : تبشر المقيمين وتثلج صدورهم بقرارات جديدة بشأن تأشيرات الدخول والاعفاء من المقابل المالي للمنتهية اقامتهم من هذا التاريخ .. تفاصيل !

دعما للوافدين وخاصة في هذه الظروف العصيبة، ومساعدة لهم بسبب تعديل بعض المقررات فيما يتعلق برسوم الوافدين الخاصة بالمقابل المالي، وأيضا بشأن تأشيرات الدخول، أطلقت وزارة العمل ، قرارات لتخفيف تداعيات الجائحة العالمية التي تهدد العالم. جديد اب برس Advertisements ​ حيث قررت الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل، كما وأصدرت الوزارة، قرارًا بتمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

وقررت ” المالية تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل، كما ألزمت وزارة العمل المؤسسات والشركات عدم إنهاء عقود العمل للوافدين إذا لم يكن أسباب تستدعي ذلك مطالبة المشركات عدم إستغلال الظروف وإخلاء الوافدين.

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