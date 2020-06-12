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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: لواء العاصفة التابع للمجلس الانتقالي يباغت الجميع ويختطف الميسري من داخل سكنه..شاهد الصورة المزرية للميسري بعد اختطافه ( صورة )



اختطف مسلحون تابعون لـ " لواء العاصفة" التابع لقوات الانتقالي ، والذي يقوده أوسان العنشلي الضالعي، مؤخراً الجريح محمد الميسري بالعاصمة المؤقتة عدن .

وقال مصدر مطلع لمراسل " أحداث نت "، أن العنشلي أصدر أوامر لمسلحيه بإقتحام منزل الميسري واختطافه دون أي ذنب اقترفته.

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وأوضح المصدر أن مصير المختطف ما زال مجهول منذ اقتحام منزله واختطافه قبل نحو 5 ايام .

من هو محمد الميسري:

- محمد الميسري أحد ابطال معركة تحرير عدن من مليشيات الحوثي وقوات صالح عام 2015 .

- كان من ابرز المقاتلين في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، ومن ثم بجبهة حجيف تحت قيادة انيس العولي.

- أصيب في شهر ابريل عام 2015 وسافر لتلقي العلاج في عمان وبعد استكمال علاجه عاد إلى عدن.

- اشتغل في مجالات خدمة الجرحى بعد عودته من رحلة العلاج، ومن أهم الخدمات التي يقوم بها صرف أدوية ومستلزمات طبية شهريا عبر الحكومة الشرعية، لجرحى الحرب المقعدين .

- قبل نحو خمسة أيام اقتحم منزله في المعلا واختطف من أمام اسرته وتم اقتياده إلى مكان مجهول ولا تعلم عنه أسرته شيئا حتى الآن.