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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: صيد ثمين بيد قوات هادي بينها 3 دبابات إماراتية و6 اطقم بسلاحها..والمجلس الانتقالي ينكس العلم الانفصالي بعد تلقيه خبر كارثي من وادي سلا ( صورة )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: صيد ثمين بيد قوات هادي بينها 3 دبابات إماراتية و6 اطقم بسلاحها..والمجلس الانتقالي ينكس العلم الانفصالي بعد تلقيه خبر كارثي من وادي سلا ( صورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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