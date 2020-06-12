شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: عيدورس الزبيدي يرفع راية التحدي في وجه السعودية والشرعية ويباغت الجميع بشروط تعجيزية جديدة..شاهد ماهي مطالب الزبيدي وشروطه الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: عيدورس الزبيدي يرفع راية التحدي في وجه السعودية والشرعية ويباغت الجميع بشروط تعجيزية جديدة..شاهد ماهي مطالب الزبيدي وشروطه الجديدة

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