لجنة بالكونجرس الأمريكي توصي بتصنيف جماعة الحوثي كحركة إرهابية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020 واشنطن، صنعاء - الخليج 365

Advertisements أوصت لجنة في الكونجرس الأمريكي تصنيف جماعة الحوثي كحركة إرهابية. وبحسب متابعة "الخليج 365"، فإن لجنة الأمن في الحزب الجمهوري توصي الكونجرس بتصنيف جماعة الحوثي كحركة إرهابية لعلاقتها بالحرس الثوري الإيراني وبينت اللجنة، بأنها أوصت باستمرار بيع السلاح للسعودية وعدم السماح للحوثيين بالحصول على موطئ قدم دائم على الحدود السعودية.

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