أطباء بلا حدود: خلال شهر شهدت صنعاء معدل وفيات مرتفع نتيجة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020

صنعاء - الخليج 365



قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات صنعاء (تدعمه المنظمة)، شهد معدل وفيات مرتفع نتيجة تفشي فيروس كورونا، دون أن تفصح عن عدد الوفيات.

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وأضافت المنظمة في بيان لها، "فيروس كورونا ينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، حيث امتلأت الأسابيع الأربعة الماضية وحدة العناية المركزة في صنعاء والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 15 سريرًا.

وتابع البيان، أن فريق المنظمة شهد معدل وفيات مرتفع في المركز، دون أن يفصح عن عدد الوفيات.

وأشارت المنظمة إلى أن مراكز العزل التي تدعمها في صنعاء وعدن عالجت مئات المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية في كل من مراكز علاج كوفيد-19.

وأردفت: "لا يمكننا مواجهة هذه الأزمة بمفردنا. على الأمم المتحدة والدول المانحة الأخرى إيجاد طرق عاجلة لتعزيز الاستجابة"، داعيةً السلطة المحلية إلى تُيسّر عمل المنظمات الدولية مثل منظّمة أطباء بلا حدود التي تتعاون معها للتصدي للفيروس.