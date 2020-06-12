مقتل وإصابة أربعة مواطنين بحوادث منفصلة في إب وسط فوضى أمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020 إب - الخليج 365

قتل وأصيب أربعة مواطنين بحوادث متفرقة بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. وقالت مصادر محلية إن مواطنا يدعى "عبدالله أحمد رسام" قتل برصاص مسلح بمديرية يريم شمال شرق محافظة إب. Advertisements وفي شرق المحافظة أيضا، أصيب إثنان من المواطنين إصابات بالغة برصاص مسلحين بمديرية الشعر شرق المحافظة. وبحسب المصادر فإن المصابين هما "بكيل علي الشايف" و "شاكر عبده ملهي" وفي جنوب المحافظة، أصيب مواطن يدعى عبدالقوي حسن القيري، برصاص مسلح متحوث يدعى "عبدالقادر وازع" بمنطقة دمنة نخلان بمديرية السياني. وقالت المصادر أن المصاب القيري لا علاقة له بالحادثة التي وقعت بين المسلح المتحوث ووالده في محطة "نخلان"، حيث تبادلا إطلاق النار وأصيب القيري وتضرر باص كان قريب من مكان تبادل إطلاق النار. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة القتل وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة.

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