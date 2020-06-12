المشتركة تكسر هجوما حوثيا على مواقعها في كيلو 16 وشرق الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
كسرت القوات المشتركة، هجوما شنته المليشيات الحوثية على مواقعها في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، بالتزامن مع معاودة المليشيات تصعيد عملياتها بقصف القرى السكنية في مديرية الدريهمي.
وأفادت ميدانية عسكرية ان القوات المشتركة كسرت هجوماً حوثياً نفذته على مواقعها في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال المواجهات.
في السياق ذاته، عاودت المليشيات الانتقام من المواطنين بعد خسارتها على أيدي القوات المشتركة، حيث قصفت القرى السكنية في الدريهمي بقذائف آر بي جي في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة صوب المساكن.
وتحاول المليشيات الحوثية منذ إعلان الهدنة الأممية استعادة بعض المواقع التي خسرتها لإعادة الثقة لعناصرها المتقهقرة ولكن دون جدوى، حيث تتوالى خسائرها تباعاً على يد القوات المشتركة.
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