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فرق المشتركة تفكك عبوة ناسفة من مخلفات الحوثي غرب تعز 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020

تعز - الخليج 365 

فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، عبوة ناسفة تزن 500 كيلوجرام من مخلفات المليشيات الحوثية في مزرعة مواطن غرب تعز، وذلك بعد ساعات من نزع وتفكيك عبوة أخرى من طريق عام بين مديريتي التحيتا والخوخة جنوب الحديدة. 

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وأفادت مصادر عسكرية، أن فرق الهندسة عثرت على رأس صاروخي متفجر في مزرعة مواطن بضواحي المخا أثناء مواصلة أعمالها لتطهير المزارع التي حولتها المليشيات الحوثية إلى حقول ألغام قبل اندحارها منها. 

وسبق للفرق الهندسية في القوات المشتركة أن عثرت وفككت وتخلصت من مئات الرؤوس الصاروخية المماثلة التي حولتها المليشيات الإجرامية التابعة لإيران إلى عبوات ناسفة وزرعتها في مزارع المواطنين والمناطق السكنية والطرق العامة. 

وكانت الفرق الهندسية قد نزعت في وقت سابق من اليوم، عبوة ناسفة من طريق عام بين مديريتي التحيتا والخوخة. 

وتشكل حقول الألغام التي زرعتها وخلفتها المليشيات الحوثية قبل دحرها كابوسا يؤرق أبناء الساحل الغربي حيث لا يكاد يمر يوم دون سقوط ضحايا في صفوفهم معظمهم نساء وأطفال.  

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