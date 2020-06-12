شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تجدد قصف مناطق متفرقة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365

جددت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً،انتهاكاتها للهدنة الأممية، وشنت عمليات استهداف على مناطق متفرقة من مديرية حيس جنوب الحديدة. Advertisements وقالت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية شمال شرق حيس بالاسلحة الرشاشة بشكل عشوائي. وأضافت المصادر ان المليشيات أطلقت عدداً من قذائف الهاون الثقيل عيار على منطقة بيت مغاري شمال غرب حيس. وأوضحت المصادر أن الإستهداف والقصف خلف أضرار مادية في منازل المواطنين وان حالة من الخوف والهلع سادت أوساط الأهالي لاسيما الأطفال والنساء. وكانت المليشيات الحوثية قد استهدفت يوم أمس مديرية حيس بقصف مماثل مما أدى إلى تدمير منزل أحد المواطنين، وذلك في إطار خروقاتها للهدنة الأممية دون تدخل من المجتمع الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تجدد قصف مناطق متفرقة في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.