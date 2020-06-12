شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل/في منتصف الجبهة الرئيس هادي يوجه ضربة معلم قصمت ظهر طارق عفاش ولقنه درسا عسكريا لا ينسى..شاهد ماذا فعل هادي وجعل طارق عفاش يبكي من يحرقه "صورة " والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ١٢ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)
قالت مصادر عسكرية ان القوات الموالية لحكومة هادي انها اسرت العشرات من المقاتلين المنضويين في قوات طارق صالح خلال معارك ، الخميس ، بمحافظة أبين جنوبي اليمن
وذكرت المصادر ان القوات الموالية لحكومة هادي اسرت 90 مقاتلا معظمهم من قوات طارق صالح التي قدمت من الساحل الغربي لمساندة قوات الانتقالي في أبين .
وكان طارق صالح قد نفى في وقت سابق الاتهامات التي توجه له بالمشاركة في جبهة الساحل الغربي، لكن المصادر تؤكد أن المقاتلين الأسرى أكدوا أنهم تلقوا توجيهاتهم من قيادة ما يسمى بالمقاومة الوطنية.
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