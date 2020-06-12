شكرا لمتابعة خبر عن عااااجل/ مسؤول أمريكي رفيع يباغت الجميع ويتهم السعودية بالتخلي عن الرئيس هادي والغاء الشرعية ويكشف الاهداف الحقيقية للسعودية والامارات في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الدكتور نبيل الخوري، نائب السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن، إن الإمارات تسعى لإضعاف شرعية هادي والإصلاح في الجنوب، عبر سحب ورقة النفط والغاز ومنعهم من تصديره حتى للداخل اليمني.

وفي لقاء على قناة “الجزيرة”، أكد خوري أن أهداف التحالف، المعلن عنها عشية انطلاق عاصفة الحزم قد انتهت.. مشيرا إلى أن السعودية والإمارات غير مخلصتين لهادي، ولكل منهما مطامعه الخاصة في اليمن.

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وأضاف أن أهداف الإمارات واضحة، وتتمثل في السيطرة على الموانئ والمناطق الاستراتيجية في اليمن كجزيرة سقطرى، كما لديها هدف عام وهو محاربة جماعات الإسلام السياسي في العالم العربي من اليمن حتى ليبيا.. معتبرا أن ذلك يعكس ضعفاً في فهم الإماراتيين للديمقراطية.

وبخصوص الأطماع السعودية في اليمن، أكد الدبلوماسي الأمريكي الأسبق، أن المملكة تبحث عن أتباع في اليمن لخدمة مصالحها وليس حلفاء، وأن الرئيس هادي قد اُستنفد بالنسبة للرياض، وهي بصدد البحث عن بديل، لكن الخيارات أمامها محدودة.

كما أكد السياسي الأمريكي أن حكومة هادي ضعيفة وليس لها موطئ قدم فعلي على الأرض، ما يُعقّد مشاريع السعودية في الجنوب، وخاصة في المهرة وشبوة، حد تعبيره.

وتكشف تصريحات نبيل خوري، نائب السفير الأمريكي الأسبق في اليمن، عن صراع مصالح بين الرياض وأبوظبي في العلن، وهو ما يتجلى في معارك أبين، وأن الإمارات تملك شريكاً أقوى، بخلاف المملكة التي فشلت -حتى اللحظة- في إيجاد بديل عن حكومة هادي التي يسيطر عليها حزب الإصلاح، الأقرب إلى تركيا وقطر.