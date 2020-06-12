شكرا لمتابعة خبر عن عاااجل/في منتصف الجبهة الرئيس هادي يوجه ضربة معلم قصمت ظهر طارق عفاش ولقنه درسا عسكريا لا ينسى..شاهد ماذا فعل هادي وجعل طارق عفاش يبكي من يحرقه "صورة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية ان القوات الموالية لحكومة هادي انها اسرت العشرات من المقاتلين المنضويين في قوات طارق صالح خلال معارك ، الخميس ، بمحافظة أبين جنوبي اليمن وذكرت المصادر ان القوات الموالية لحكومة هادي اسرت 90 مقاتلا معظمهم من قوات طارق صالح التي قدمت من الساحل الغربي لمساندة قوات الانتقالي في أبين . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: بالفيديو : هند القحطاني ترقص هي وبناتها على التيك توك الكشف عن الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد حقنها بدم المتعافين من كورونا مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وكان طارق صالح قد نفى في وقت سابق الاتهامات التي توجه له بالمشاركة في جبهة الساحل الغربي، لكن المصادر تؤكد أن المقاتلين الأسرى أكدوا أنهم تلقوا توجيهاتهم من قيادة ما يسمى بالمقاومة الوطنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاااجل/في منتصف الجبهة الرئيس هادي يوجه ضربة معلم قصمت ظهر طارق عفاش ولقنه درسا عسكريا لا ينسى..شاهد ماذا فعل هادي وجعل طارق عفاش يبكي من يحرقه "صورة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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