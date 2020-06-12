شكرا لمتابعة خبر عن توقف المعارك في كافة جبهات محافظة أبين بعد التوصل لهذا الإتفاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقفت المعارك الدائرة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الإنتقالي الجنوبي في جبهات القتال بمحافظة أبين (جنوب اليمن) مساء يوم الخميس.

وقالت مصادر ميدانية لـ"يمن برس" إن المعارك توقفت منذ غروب شمس يوم الخميس بعد توصل لجنة وساطة قبلية لإتفاق مبدئي يقضي بوقف القتال لمدة 48 ساعة بغرض إنتشال عشرات الجثث المتكدسة وفتح الطريق أمام حركة المسافرين. وأوضحت المصادر أن لجنة وساطة يقودها الشيخ فيصل بلعيد المرقشي قدمت مقترحاً بالهدنة المؤقتة لقيادة القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي ووافق الطرفان على وقف اطلاق النار.

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وفي وقت سابق ، اندلعت معارك عنيفة بين الطرفين بين مدينتي زنجبار وشقرة شرقي المحافظة بعد شن قوات الانتقالي هجوماً كبيراًعلى مواقع القوات الحكومية في محاولة التقدم باتجاه منطقة شقرة الساحلية ما خلف عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

وتشهد محافظة أبين مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي منذ 12 مايو/آيار الماضي، وسط محاولات الأولى التوغل في مدينة زنجبار مركز المحافظة واستعادتها من يد المجلس الإنتقالي"