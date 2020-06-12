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عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية تصدر شروط حجر جديدة للقادمين من الخارج !

جديد اب برس

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ودية تسجّل 3,733 إصابة جديدة بكورونا وشروط حجر جديدة للقادمين من الخارج أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 3,733 إصابة جديدة بكورونا. كما أكدت وقوع 38 حالة وفاة إثر الوباء، موضحة أن 1431 إصابة بكورونا سجلت في العاصمة الرياض. من جانب اخر أعلنت وزارة الصحة السعودية عن البدء في تطبيق آلية جديدة على القادمين من خارج المملكة، حيث سيتم حجرهم في منازلهم وفق ضوابط معينة، مضيفة أن هذا الإجراء يبدأ فور وصول المواطنين بتطبيق الفرز الصحي في المطار وتعبئة التعهد ثم الذهاب إلى منازلهم لتطبيق الحجر المنزلي. كما أوضحت في بيان، أن الحجر المنزلي يعد إجراء احترازياً للأشخاص القادمين من خارج المملكة ولا يكون لديهم أعراض، وكذلك الحالات المشتبه بإصابتها ولا تستدعي الرعاية الصحية بالمستشفيات في حال كان المنزل مناسباً للحجر المنزلي وفقاً للدليل الإرشادي “للحجر الصحي والعزل الطبي المنزلي” الصادر عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” saudicdc، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”. شروط الحجر المنزلي إلى ذلك تضمن هذا الدليل الإرشادي تعريفا للحجر الصحي في المنزل وهو فصل الشخص المصاب أو المشتبه بإصابته بمرض معد بالمنزل بطريقة تحول دون انتشار المرض، وفي الوضع الحالي لمرض كورونا (كوفيد-19) يتم فرض الحجر في حالات معينة ويتم تسجيل جميع الحالات ومتابعتهم عبر تطبيق “تطمن” وتطبيق “توكلنا”. كما عرف الدليل الحالات التي تستدعي الحجر المنزلي والمعايير الخاصة به والعزل للحالات الإيجابية والحالات المستثناة من العزل وآلية إنهاء العزل الطبي. واشتمل على شروط المكان المخصص للحجر المنزلي، كما تضمن نصائح للعزل في المنزل، إضافة إلى إرشادات وقائية للأفراد القاطنين مع المريض في الحجر المنزلي. يشار إلى أن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية كانت خصصت 16 عيادة “تطمن” في مستشفيات ومراكز صحية بالمنطقة والتي خصصت لكل من يشعر بأعراض كورونا المستجد “كوفيد – 19” مثل ارتفاع درجة الحرارة التي قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال. وتستقبل عيادات “تطمن” التي تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع كل شخص لديه أعراض فيروس كورونا الجديد من مواطنين أو مقيمين أو مخالفي نظام الإقامة مباشرة وبدون أخذ مواعيد ، في كل من مركز صحي الشفاء بالدمام، ومركز صحي العوامية، ومركز صحي وسط الجبيل، ومركز صحي الجسر، ومستشفى بقيق العام، ومستشفى عنك العام، ومستشفى رأس تنورة العام، ومستشفى صفوى العام، ومستشفى الخفجي العام، ومستشفى النعيرية العام، ومستشفى الأمير سلطان في مليجة، ومستشفى الأمير سلطان في عريعرة، ومستشفى القرية العليا العام، ومستشفى الرفيعة العام، ومستشفى سلوى العام، ومستشفى البطحاء العام. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة الصحة من أجل الحرص على سلامة وصحة المواطنين المقيمين في المملكة للاطمئنان عليهم وتقديم جميع الخدمات الطبية والصحية لهم.