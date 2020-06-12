شكرا لقرائتكم خبر عن اعلامية شهيرة ناصرت الحوثيين طويلا.. الحوثيون يقدمون على اكبر خطأ تاريخي في حياتهم سيكون مردوده بشعاً عليهم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاعلامية الكاتبة اليمنية منى صفوان التي ناصرت الحوثيين كثيرا تصف ‏مايحدث في اليمن بالأمر المخيف، في تعليقها على الضجة الإعلامية الواسعة من قانون الحوثيين يفرض الخمس لصالحهم باعتبارهم من آل بيت رسول الله.

وقالت في تغريدة لها على حسابها بتويتر :”لقد اقدم الحوثيون على اكبر خطا تاريخي في حياتهم سيكون مردوده بشعا فالامر يتجاوز الاعتراض على قانون عنصري انه يمتد ليشكل فتنة لن تخمدها حرب ولن يطفئها دم”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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ورصد محررنا تأكيد صفوان ان “قانون الخُمس أنكأ جرحا عميقا لدى المجتمع اليمني الذي غفر لكل حكامه فسادهم وجرائمهم،ولم يغفر لمن حكم بعنصرية”.