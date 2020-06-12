شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداً من اليوم.. المملكة تصدر قرارات جديدة بشأن المساجد وهذا ماسيحدث اليوم في صلاة الجمعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية عن قرار جديد بشأن المساجد ضمن جهود المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19). وحسب موقع صحيفة “الاقتصادية”، قررت الوزارة تقديم فتح الجوامع لإقامة صلاة الجمعة بجميع مناطق المملكة قبل دخول وقت صلاة الجمعة بأربعين دقيقة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر تفادياً للتزاحم، ضمن البروتكولات التي أقرتها الجهات ذات الاختصاص. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة، اليوم، لجميع فروعها في مناطق المملكة باعتماد تقديم فتح الجوامع بأربعين دقيقة بدءًا من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر، إلحاقاً للتعاميم السابقة التي أقرتها ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع والترتيبات اللازمة لذلك، في إطار جهودها لحماية المصلين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم. وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، رصد وتسجيل 3717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 112288 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 33515 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 1693 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

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