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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بلفيديو والصور : هروب وانسحاب القوات التابعة لمليشيات الانتقالي من ارض المعركة في محافظة أبين !

ث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة فرار قوات المجلس الانتقالي من أرض المعارك في منطقة الدرجاج والطرية ز

ويظهر مقطع الفيديو الذي رصده " أحداث نت " أطقم عسكرية على متنها عشرات من قيادات وعناصر قوات الانتقالي وهي تفر مسرعة من أمام قوات الجيش والأمن. جديد اب برس Advertisements ​ كما يظهر أفراد من قوات الجيش والأمن وهم يدعوا الفارين للاستسلام ويمنحوهم الأمان .. بعد أن أوقفوا استهدافهم بإطلاق النيران.

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