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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيروس كورونا يحرم الاف اليمنيين من الحصول على تأشيرات مجانية لدخول الاراضي السعودية بدون مقابل مادي

2020/06/12 الساعة 06:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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