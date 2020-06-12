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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:هل تذكرون الشخص الذي قال عنه الرئيس صالح انه رجل وفي لا يعرف الغدر ولا الخيانة..شاهد كيف وجه طعنة غادرة قصمت ظهر الشيخ ياسر العواضي

2020/06/12 الساعة 05:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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