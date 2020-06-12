شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تثير الجدل بتصريحات عن كورونا .. وردود غاضبة من كبار العلماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت منظمة الصحة العالمية الجدل بتصريحات يبدو أنها غير مستندة لأسس علمية رصينة بشأن طرق انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت ماريا فان كيرخوف، وهي رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ في المنظمة، إنه بحسب البيانات المتوفرة (لدى المنظمة) لا يزال من النادر أن ينقل شخص لا تظهر عليه أعراض المرض إلى شخص آخر.

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ورفض خبير الأوبئة والمستشار الصحي للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي هذا الاستنتاج وقال إن الدلائل تشير إلى أن نحو 25 إلى 45 في المئة من المصابين ليس لديهم أعراض على الأرجح.

كما كتب الأستاذ الجامعي جيلبير دوري من مستشفى بيتييه سالبيتريير في باريس عبر تويتر الثلاثاء قائلا “خلافا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، من غير الممكن علميا التأكيد أن المصابين بمرض سارس-كوف-2 (كوفيد-19) ممن لا تظهر عليهم أي أعراض لا ينقلون العدوى بدرجة كبيرة”.

من جانبه، أضاف أستاذ علم الأوبئة السريرية في جامعة “لندن سكول أوف هايجين أند تروبيكل ميديسين” ليام سميث، أنه “فوجئ كثيرا” بتصريحات المسؤولة في منظمة الصحة العالمية.