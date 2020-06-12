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شكرا لقرائتكم خبر عن 20 طن مساعدات طبية تصل إلى عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قدمت منظمة الصحة العالمية، 20 طنا من المحاليل ومعدات الحماية الشخصية للمنشآت الصحية في العاصمة عدن.
وأكدت أن الدفعة الجديدة من المساعدات الطبية تعد جزءا من الدعم المستمر لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
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