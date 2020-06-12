شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديون ينفون عن يمني تهمة قتل شيخ سعودي كبير ويتهمون "ابن سلمان".. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم معارضون سعوديون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالوقوف خلف مقتل الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني القحطاني الذي لقي حتفه الأحد في جريمة وقعت بمنزله في محافظة الحرجة التابعة لمنطقة عسير، جنوب غرب المملكة.



ونفى ناشطون سعوديون صحة المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الاعلام السعودية، حول اتهام طباخ يمني كان يعمل لديه، في ارتكاب الجريمة. واعتبروها “مجرد تظليل للرأي العام السعودي لذر الرماد في العيون وابعاد التهمة عن النظام القمعي في المملكة”.

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المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش؛ أعلن أن “الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على قاتل السنحاني القحطاني”. وزعم أن “يمنيا في العقد الثالث من عمره يدعى ياسر أقدم قتل مواطن كبير السن غدراً بسيارته، في محافظة الحرجة”.



مضيفا: إنه “تم توقيف الوافد اليمني المتهم بقتل الشيخ مسفر القحطاني واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة”. ما أثار موجهة سخط الناشطين، واصفين الاتهام ليمني تلفيق للتغطية على تصفية ولي العهد للشيخ القحطاني”.



وتفاعل مغردون مع الواقعة بإعادة نشر مقاطع من تصريحات المسؤولين السعوديين عشية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، التي أنكرت السلطات السعودية تصفيته قبل أن تضطر للاعتراف رسميا بعد أن تحولت إلى قضية دولية.



يُعتبر الشيخ مسفر من أهم الرموز في القبيلة القحطانيّة، الأكبر في منطقة عسير، ويعد من رجال الاعمال الاثرياء ويعمل في العديد من المجالات الاستثماريّة، وتولّى المهام القبليّة بوصفه أحد أهم رموز القبيلة واصحاب القرار فيها.



وصعدت السلطات السعودية في سبتمبر 2018, التعامل اللا إنساني مع مئات آلاف اليمنيين الوافدين إليها بشكل تعسفي، واستهجنت المنظمات الدولية ترحيل السعودية بدعوى مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود قرابة 409 الآف شخص غالبيتهم من اليمنيين.

