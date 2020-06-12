شكرا لقرائتكم خبر عن سيؤدي الى وفاتك.. توقف فورًا عن شرب الماء في هذه الحالة لتجنب الكارثة الكبرى.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شرب الماء قبل تناول الطعام يخفف العصارة الهضمية التي تفرزها المعدة، ويعيق ذلك عملية الهضم التي تقوم بها المعدة ، وقد تسبب حموضة وحرقة في المعدة.

فإذا بدأت تناول الطعام بشرب كوب من الماء سيتم تمييع هذه العصارة ولم تتمكن وقتها المعدة بهضم الطعام بشكل سليم، ومنعها من القيام بالهضم كما هو مطلوب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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كما أنه يعيق حركة المعدة من القيام بإفراز العصارة الهضمية التي تساعدها على تفتيت الطعام لأجزاء صغيرة ليسهل عليها عملية الهضم.

أسباب التحذير من شرب الماء قبل الأكل مباشرة:

يؤدي شرب الماء قبل الأكل إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. فعندما لا يستطيع الجسم هضم بعض الأطعمة جيداً يتم تخزينها على شكل دهون في جسم الإنسان. إذا لم يتم هضم الطعام جيداً سترتفع مستويات الجلوكوز في الدم، ويتطم إطلاق الأنسولين بشكل كبير نتيجة لذلك.

لكن شرب القليل من الماء قبل الطعام لا يضر كشرب كوب أو كوبيين.

وكذلك أثناء تناول الطعام، حيث أن شرب الماء في هذه الأوقات يؤدي إلى شعور الشخص بالإنتفاخ.

من الأفضل شرب الماء قبل تناول الطعام بنصف ساعة، أو تناول الطعام بنصف ساعة، ليستطيع جسم الإنسان هضم وامتصاص المغذيات بشكل سليم ودون اعاقة وبطيء في عملية الهضم.

شرب الكثير من الماء أثناء تناول الطعام سيقوم بـ:

التأثير على عملية الهضم وتصبح بطيئة ويصعب على الجسم إنتاج الإنزيمات الهاضمة اللازمة للقيام بهضم الطعام بشكل سليم وتناول المشروبات الغازية يؤدي إلى جفاف اللعاب الذي تنتجه الغدد وبالتالي يصعب أيضاً هضم الطعام. وأن تناول المشروبات الباردة تبط أيضاً من عملية الهضم عند الإنسان وتسبب التشنج لبعض الأشخاص.