شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل/ طارق صالح يهدد بسحب مقاتليه من العاصمة المؤقتة عدن عقب اشتباكات بالمعاشيق مع مليشيا الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ١٢ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر مطلعه أن قائد ما يسمى بحراس الجمهورية العميد طارق صالح هدد بسحب مقاتليه من خطوط المواجهة في محافظة ابين مع القوات الحكومية عقب اشتباكات اندلعت بين حراسة القصر الجمهوري بالمعاشيق وقوات تابعة للأخير كانت تتفقد المنطقة لعمل نقاط أمنية وفق الخطة المقرة من الجانب الإماراتي لتسليم أمن عدن لقوات حراس الجمهورية .

ولفتت المصادر بأن القوات التابعة للعميد طارق عفاش هددت بالانسحاب من المعارك التي تخوضها مليشيا الانتقالي ضد القوات الحكومية بمحافظة ابين بعد اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع أطقم عسكرية تابعة للانتقالي الجنوبي .

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وبينت بأن الاشتباكات لم تسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين بعد تراجع قوات طارق صالح إلى داخل معسكر بئر أحمد .

وأكدت المصادر بأن مفاوضات مازالت تجرى بإشراف إماراتي لتسليم نقاط أمنية لا سيما نقطة العلم ونقطة دوفس لقوات حراس الجمهورية وهو الأمر الذي رفضته قوات الانتقالي الجنوبي باعتباره انتهاك صارخ لسيادة الجنوب الذي من حق أبنائه الإمساك بزمام الأمن وحمايته .

طارق صالح يهدد بسحب مقاتليه من

وتسعى الإمارات لتمكين قوات طارق صالح من تولي مسؤولية حماية مدينة عدن ووضع النقاط الأمنية والسيطرة على نقاط المداخل بعد فشل مليشيا الانتقالي في توفير الأمن للمدينة .