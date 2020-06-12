شكرا لمتابعة خبر عن مصرع قيادات حوثية بارزة .. أحدهم مقرب من عبدالملك (الاسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي حوثي مصرعه وعدد من عناصر مجموعته، مساء الخميس 11 يونيو/ حزيران 2020م، بغارة جوية، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيون.

وأكد مصدر عسكري، أن القيادي الحوثي المدعو "اسماعيل علي عبدالله الحمزي"، وعدداً من مرافقيه وأفراد مجموعته لقوا مصرعهم في جبهة صرواح، بمحافظة مأرب، باستهداف مقاتلة للتحالف العربي بقيادة السعودية، موقعاً وتجمعا حوثياً.

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وشهدت الأيام الماضية مصرع عشرات القيادات والعناصر الحوثية في مختلف جبهات البلاد، تزامناً مع تصعيد المليشيا عسكرياً.

إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة، هلاك القيادي الحوثي عبدالغني حسين المتميز المكنى بأبو محمد يوم الاثنين الماضي 8 يونيو في محافظة صعدة.

وقالت المصادر، إن الهالك "المتميز" هلك بعد إصابته بفيروس كورونا الذي ينتشر بين أوساط القيادات الحوثية المختلفة عقب إصابته إثر اختلاطه بحوثيين عادوا من إيران الفترة الماضية.

ويعد "المتميز" المسؤول الثقافي بمكتب عبدالملك الحوثي وهو من العناصر العقائدية الخطرة التي تدربت ودرست في معهد الخميني بإيران، وفقًا لذات المصادر.

كما يعد من الكوادر الحوثيون المؤثرة والمختلطة بقيادات الحوثية المختلفة.