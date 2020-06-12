شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التربية في ضنعاء تعلن موعد الامتحانات النهائية للمرحلة الاساسية والثانوية.. جدول الامتحانات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة التربية والتعليم ، التابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء ، الخميس الموافق 11 يونيو 2020م ، عن موعد الامتحانات النهائية للمرحلة الاساسية والثانوية. وقالت الوزارة إن موعد الامتحانات سيكون في 15 من اغسطس القادم. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: بالفيديو : هند القحطاني ترقص هي وبناتها على التيك توك الكشف عن الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد حقنها بدم المتعافين من كورونا مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) Advertisements مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وفي ما يلي جدوال الامتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وجدول امتحانات الأساسي.

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