شكرا لمتابعة خبر عن لجنة مكافحة كورونا باليمن : تعلن عن تسجل إصابات و وفيات جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا التابعة للحكومة اليمنية ، مساء ، الخميس الموافق 11 يونيو 2020م ، عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة، وسبع حالات وفاة.

وذكرت في بلاغ على حسابها ، بموقع التدوين المصغر تويتر ، أنها رصدت 10 مصابين بالفيروس في العاصمة المؤقتة عدن ، وتسع حالات إصابة وخمس حالات وفاة في تعز، بالإضافة إلى سبعة مصابين في لحج.

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ويرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة منذ العاشر من أبريل إلى 591 مصابا، بينها 136حالة وفاة، و23 حالة شفاء.