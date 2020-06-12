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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير : اكتشاف خنادق على مداخل حساسة للعاصمة اليمنية .. من قبل هذة الجماعة المسلحة !

جديد اب برس Advertisements ​ عت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، اليوم في العديد من جبهات القتال بمحافظة أبين. وذكرت مصادر ميدانية ، أن المعارك تجددت بين الطرفين مساء اليوم الخميس ، في محيط مدينة زنجبار مركز محافظة أبين ،على بعد 60 كم شرق العاصمة المؤقتة عدن وفي سياق متصل قالت مصادر محلية أن احتدام المعارك في أبين، دفعت بمليشيات المجلس الانتقالي إلى تنفيذ عملية انتشار عسكري واسع في عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن. وقالت المصادر ان هذا الانتشار ناتج عن مخافو المليشيات من اي انتفاضة شعبية مسلحة ضدهم خاصة وأن معسكراتهم خالية من الاعتاد والافراد. واكدت المصادر أن مليشيات الانتقالي في عدن تحفر خنادق وتحصينات على مداخل عدن من جهة أبين وحالة قلق في لحج، مشيرة إلى أن العدد المهول الذي سقط من عناصرهم في المواجهات اليوم في أبين قد يسبب لهم انهيار مفاجئ.

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