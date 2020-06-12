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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وردنا الان من العاصمة المؤقتة عدن : أنباء عن "إندلاع" مواجهات عنيفة بين مليشيات الانتقالي وقوات "طارق" عفاش .. تفاصيل طارئة !

جديد اب برس Advertisements ​ عت اشتباكات مسلحة، اليوم الخميس، بين حراسة قصر معاشيق التابعة لـ”الانتقالي الجنوبي” ، وعناصر مسلحة من قوات “طارق عفاش” الممولة إماراتيا، في مدينة عدن، جنوبي اليمن. وأفادت أنباء محلية بالمدينة، أن “طارق عفاش” هدد بسحب مقاتليه من خطوط المواجهة في محافظة أبين، عقب المواجهات التي اندلعت في كريتر، أثناء إقرار خطة ميدانية من الجانب الإماراتي، لإشراك مسلحي عفاش في حفظ الأمن بمدينة عدن. وأوضحت أن المصادر أن الطرفين، استخدما الأسلحة المتوسطة والخفيفة في الاشتباكات، دون تسجيل ضحايا من الجانبين. وأكدت المصادر أن مسلحي “طارق عفاش” تراجعوا باتجاه معسكر بئر أحمد، وسط مفاوضات إماراتية لتسليم نقطتين عسكريتين “العلم ودوفس” لقوات “طارق عفاش”، الأمر الذي رفضته مليشيات الانتقالي، معتبرة ذلك انتهاك صارخ لسيادة “الجنوب”. وتسعى الإمارات لتمكين مسلحي”طارق عفاش” مسؤولية حماية مدينة عدن

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