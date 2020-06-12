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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: المجلس الانتقالي يجبر جواس على خيانة الشرعية في هذة المحافظة .. تفاصيل صادمة !

جديد اب برس Advertisements ​ مصدر عسكري عن ضغوط يواجهها قائد محور وقاعدة العند الجوية اللواء ثابت مثنى جواس من المجلس الانتقالي الجنوبي لإشراك ألوية عسكرية موالية للشرعية في معارك أبين ضد القوات الحكومية. ونقلت "العربي الجديد" عن الضابط في محور العند، مراد الردفاني قوله إن هناك ضغوطاً تمارس على جواس، لإشراك ألوية عسكرية محسوبة على الحكومة في المعركة إلى جانب قوات "الانتقالي" في أبين. وقال الردفاني إن اللواء جواس خضع لهذه الضغوط وأصدر توجيهات لجميع أفراد الألوية العسكرية بالحضور الإلزامي إلى قاعدة العند، وهدد من لا يحضر بوقف راتبه وبالفصل من الخدمة العسكرية، بسبب ضغوط "الانتقالي" على قيادة محور العند، خصوصاً أن صرف رواتب الألوية ومخصصاتها بات بيد المجلس بعدما كانت هذه الأولوية تتسلّم رواتبها ومخصصاتها من الحكومة. وكان جواس نفذ خلال الأيام الماضية زيارات إلى مواقع قوات الانتقالي المتقدمة في جبهات القتال في محافظة أبين وأطلق تصريحات يتوعد فيها بدحر القوات الحكومية. وأعلن جواس أواخر ابريل الماضي، تأييده المطلق لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ والإدارة الذاتية لعدن والمحافظات الجنوبية. وانشق اللواء جواس عن القوات الحكومية وأعلن انضمامه للمجلس الانتقالي الجنوبي عقب سيطرة الأخير على العاصمة المؤقتة عدن في يونيو العام الماضي.

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