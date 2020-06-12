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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير: توكل كرمان تكشف بتصريح خطير عن الاعلان في بدئ الثورة في السعودية وترقب اشتعال تجتاح ارض الحجاز !

كشفت الناشطة النوبلية توكل كرمان عن زمن اشتعال الثورة التي ستجتاح المملكة العربية السعودية.

مؤكدة أن الثورة قد بدأت بعد أن نجحت بعض ثورات الربيع العربي، مشيرة الى أن نجاح الثورة الليبية ستزيد الشعوب طاقة للحرية والكرامة.

وقالت الناشطة الحقوقية “توكل كرمان”: أن ثورات الربيع العربي ستكون في نجد والحجاز، مؤكدة أن حرية الشعب السعودي ستمثل انعتاق لشعوب كثيرة.

جديد اب برس

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وكشفت” كرمان” عن أن الثورة في المملكة قد بدأت وما على الحجازيون سوى إكمال الطريق لينعموا بالحرية والأمان في ظل التحرر من الهيمنة.

توكل كرمان تفاجئ العالم وتعلن عن بدء

ونشرت “توكل كرمان” تغريدة على حسايها في تويتر قائلة: “‏أعظم ثورات الربيع العربي ستكون في نجد والحجاز، من أجل الحرية والكرامة وعسى أن يكون قريبا ، في حريتكم إنعتاق لشعوب كثيرة، تدعم المملكة الشائخة مستبديها وتجهض ثوراتها ، ولقد بدأتم الطريق

أعظم ثورات الربيع العربي ستكون في نجد والحجاز، من أجل الحرية والكرامة وعسى أن يكون قريبا ، في حريتكم إنعتاق لشعوب كثيرة، تدعم المملكة الشائخة مستبديها وتجهض ثوراتها ، ولقد بدأتم الطريق فأتموا