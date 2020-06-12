مواجهات في أبين بين مسلحي الاصلاح والانتقالي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين

ذكرت مصادر محلية في محافظة أبين، أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تواصل تقدمها في جبال سيويد ووادي سلا وذلك بمساندة رجال القبائل .

وتؤكد المعلومات عن تمكن قوات الانتقالي من أسر 7 افراد من قوات المرتزق لؤي الزامكي الموالي للإصلاح غرب قرن الكلاسي ولاتزال المعارك مستمرة بين الطرفين حتى مساء الخميس.

كما تمكنت القبائل المسلحة الموالية للانتقالي من أسر ٩٠ مقاتلا من مرتزقة طارق عفاش كانوا يقاتلون في صفوف الانتقالي في أبين.

الى ذلك قامت عناصر مسلحة باغتيال القيادي في قوات الحزام الأمني في مودية نصر بصير الصالحي، الذي ينتمي إلى قبيلة (آل صالح) كبرى قبائل دثينة، في جريمة اغتيال مكتملة الاركان، جاءت بعد ساعات من عملية عسكرية للانتقالي، نجحت في تدمير ترسانة اسلحة مليشيات حزب الاصلاح في تخوم شقرة.

وفي مديرية المحفد لقي مجند في قوات الاصلاح مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين في هجوم لمسلحين موالين للانتقالي الجنوبي استهدف سيارة إسعاف في المديرية.

وأوضحت مصادر أن المسلحين استهدفوا سيارة إسعاف وطقمين عسكريين يرافقانها بقذائف الهاون والـ آر بي جي في منطقة الجرة الواقعة شرق مديرية المحفد.