وزارة التربية التربية تعلن عن موعد اختبارات الشهادة العامة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخميس، آلية إنهاء العام الدراسي 2019 ـ 2020م وجداول اختبارات الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي.

ونص القرار الوزاري بشأن إنهاء العام الدراسي وتنفيذ الاختبارات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية، على اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول مع نتيجة الاختبارات الشهرية المنفذة من الفصل الدراسي الثاني وفقاً للإجراءات المحددة بالآلية المرفقة بهذا القرار نتيجة لنهاية العام للصفوف من الأول إلى الثامن الأساسي.

وفيما يتعلق بالصفين العاشر والحادي عشر من المرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، نص القرار على تنفيذ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني قبل أسبوعين من بداية العام الدراسي القادم 2020ـ 2021م وبحسب قرار التقويم المدرسي الذي سيتم اصداره لاحقاً.

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وحدد القرار بدء اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفقا للإجراءات الاحترازية يوم السبت الموافق الـ 15 من أغسطس القادم، تليها يوم الأحد اختبارات الشهادة الأساسية.

وأشار القرار إلى أن على طلاب الثانوية العامة المتقدمين للاختبارات الحضور إلى مراكزهم الاختبارية يوم الأربعاء 12 أغسطس للتدريب على نوعية الاختبارات المتوافقة مع نظام التصحيح الإلكتروني وتلقي التعليمات الاحترازية، فيما يحضر طلاب الشهادة الأساسية يوم الخميس للغرض ذاته.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور همدان الشامي أن القرار تم اتخاذه بعد دراسة مستفيضة للواقع المعاش وفقا لمؤشرات الميدان التربوي والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ” كوفيد 19 ” ولما فيه مصلحة الطلاب وسلامتهم ومراعاة كل الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية.