شكرا لمتابعة خبر عن بن عزيز : يتعهد بتحقيق النصر الكبير .. ويعلق على قانون الخُمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز ، أن القوات المسلحة ستظل صمام أمان الوطن وحارسة الدولة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولن تألوا جهداً في مواجهة المشاريع التدميرية الساعية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية.

الفريق بن عزيز ـ في تصريح لقناة الإخبارية السعودية ـ جدد العهد بالمضي قدماً نحو تحقيق النصر الكبير لكافة أبناء الشعب اليمني بتحرير ما تبقى من أراضيه تحت سيطرة جماعة الحوثي .. مشيداً بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يسطرها أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة في مختلف ميادين العزة والكرامة ضد أدوات إيران المتمثلة في جماعة الحوثي.

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وقال ان " اليمنيين جميعاً يتوقون للحرية والتخلص من التسلط والقمع والعنصرية السلالية ويقفون إلى جانب الحكومة الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة المنهوبة وأن استمرار جماعة الحوثي في نهب المواطنين وسن قوانين تستفيد منها سلالة وفئة معينة لن تكون إلا وبالاً عليها".

وثمن رئيس هيئة الأركان، الوقفة العروبية للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمهم السخي للشعب اليمني في مختلف المجالات بخلاف إيران التي لم تقدم لليمن سوى الموت والخراب والدمار.