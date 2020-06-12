شكرا لمتابعة خبر عن مقتل قائد كبير في الحزام الأمني التابع للإنتقالي في مودية في ابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل قائد مليشيات الحزام الأمني المقال ، في محافظة أبين مديرية مودية ، نصر بصير ، في كمين نصب له في منطقة مجيزه مخرج مودية باتجاه لودر ، وأصيب عدد من مرافقيه بجروح.

هذا وياتي مقتله ، بعد خلاف حاد نشأ منذ ثلاثة أيام ، بين قائد مليشيات الحزام الأمني الجديد ( صدام المتر) لمديرية مودية وبين القائد السابق المقال (نصر بصير ) حول سلاح القوة المتواجدة في مودية.

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