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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مصرع قائد بارز في القوات السعودية .. من قبل المليشيات الحوثية شرق العاصمة صنعاء .. تفاصيل طارئة !

أفاد مصدر عسكري بقتل ضابط رفيع في القوات السعودية مساء أمس في محافظة مأرب 173 كم شرق العاصمة صنعاء نتيجة استهداف مليشيا الحوثي لأحد معسكرات المحافظة بصاروخ بالستي . وكشفت مصادر معلوماتية بأن العميد عبد الله السهيان استشهد أثناء تواجده مساء أمس الاربعاء في معسكر ماس بمحافظة مأرب اثر صاروخ بالستي حوثي استهدف المعسكر نتج عنه وقوع عدد من الشهداء والجرحى في صفوف القوات اليمنية والسعودية . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​

مقتل قائد عسكري كبير في القوات

ولم تبين المصادر حتى اللحظة عدد الشهداء والجرحى وحجم الأضرار التي نتجت عن ذلك القصف الحوثي .

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